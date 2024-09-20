Бывший директор Плунгеской больницы признан виновным во взяточничестве и оштрафован на 35 000 евро

Приговором, вынесенным в среду, Витаутас Каснаускас, представитель ряда частных компаний по торговле медицинским оборудованием и другими средствами, был признан виновным во взяточничестве и оштрафован на 36,8 тыс. евро.
Финансист больницы Лорета Милтенене была оштрафована на 14,9 тыс. евро, сообщили в прокуратуре.
Предварительное расследование организовано и контролировалось прокурором Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры, а расследование провели сотрудники Клайпедского управления Службы специальных расследований (ССР).
Согласно материалам следствия, А. Мартусявичюс, будучи лицом, приравненным к государственному служащему, непосредственно получил взятку в свою пользу за выполнение законной деятельности при осуществлении своих полномочий.
Установлено, что с ноября 2019 г. по февраль 2021 г. он получил взятку в размере не менее 1250 евро за то, чтобы муниципальная больница Плунгеского района выбрала услуги и товары, поставщиками которых являлись компании, интересы которых представлял обвиняемый В. Каснаускас.
Тогдашняя финансист упомянутой больницы Л. Милтенене получила взятку в размере 1700 евро за своевременное оформление представленных платежных документов и своевременное подтверждение платежей за медицинское оборудование и услуги, приобретенное больницей у компаний, интересы которых представлял обвиняемый В. Каснаускас. Таким образом, компаниям, которые представлял обвиняемый В. Каснаускас, были созданы условия для победы в тендере медицинского учреждения на закупки стоимостью почти 50 тыс. евро.
А. Мартусявичюс также на три года лишен права избираться или назначаться на должности, избираемые или назначаемые государственными или муниципальными учреждениями и ведомствами, предприятиями и неправительственными организациями.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение двадцати дней со дня его оглашения.