Бывшие члены Укмергского самоуправления подозреваются в присвоении муниципальных средств на сумму 7 600 евро

Как сообщила Служба специальных расследований (ССР), по имеющимся данным, Ю. Галяускас и Я. Галяускене, будучи членами совета Укмергского районного самоуправления, возможно, подделали настоящие документы, подтвердив в них неправдивые данные о понесенных расходах, не связанных с деятельностью члена совета, которые не подлежали возмещению.
Таким образом бывший член совета Ю. Галяускас, возможно, причинил администрации Укмергского самоуправления ущерб на сумму более 3600 евро, а Я. Галяускене – почти 4000 евро ущерба.
В настоящее время ССР проводит досудебные расследования возможного нецелевого использования муниципальных средств 26 самоуправлений: Вильнюсского, Шяуляйского, Паневежского городских, Алитусского, Утенского, Укмергского, Кретингского, Игналинского, Мажейкского, Шилутского, Йонавского, Лаздийского, Пасвальского, Пренайского, Тельшяйского, Радвилишкского, Йонишкского, Таурагского, Зарасайского, Акмянского, Кайшядорского районных и Бирштонского, Мариямпольского, Нерингского, Пагегяйского, Друскининкского самоуправлений.