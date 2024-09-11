Бывшие члены Укмергского самоуправления подозреваются в присвоении муниципальных средств на сумму 7 600 евро

Как сообщила Служба специальных расследований (ССР), по имеющимся данным, Ю. Галяускас и Я. Галяускене, будучи членами совета Укмергского районного самоуправления, возможно, подделали настоящие документы, подтвердив в них неправдивые данные о понесенных расходах, не связанных с деятельностью члена совета, которые не подлежали возмещению.