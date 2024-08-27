„Быстрая кража“ – в Вильнюсе обокрали салон мобильных телефонов

Салон Tele2, в котором находится ремонтная мастерская Smart Master, на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки и дворца правительства, обокрали в 5.25 ч.
О происшествии сообщила служба охраны. О взломе сообщила не только сигнализация - его заметили полицейские, наблюдающие за городскими видеокамерами, поэтому и охрана и полиция приехали на место происшествия практически одновременно.
Правда, к этому времени взломщик уже успел сбежать. Преступление сняли видеокамеры. Преступник в шлеме приехал на велосипеде. Он оставил велосипед за углом, подошел к витрине, выбил ее стекло, забрал все, что было на витрине и сбежал.
По предварительным данным, похищены 6 телефонов, 2 компьютера и планшет, ущерб оценивают примерно в 10 000 евро.
Начато расследование.