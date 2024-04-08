Была закрыта дорога Каунас-Мариямполе-Сувалки: столкнулись тягачи, погиб человек

 
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Facebook nuotr.
Facebook nuotr.
ФОТО: DELFI montažas

7 августа вечером в Мариямпольском муниципалитете произошло серьезное ДТП с участием тягачей. Сообщается о погибшем.

По данным Департамента полиции, 7 апреля, в 21.05 ч., в деревне Пускялняй столкнулись два тягача. Погиб пассажир одного из них.

В 21.20 ч. дорога Каунас-Мариямполе-Сувалки (A-5) была закрыта. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что погибший был зажат.

По предварительным данным, другие участники ДТП сами выбрались из машин.

На месте происшествия дежурили три машины пожарных-спасателей.

Дорога была перекрыта, образовались огромные заторы.

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