Британцы потрясены поступком литовской пары: не сообщили о рождении близнецов, а потом скрывали их тела

 
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Daniel Jae Webb/SWNS nuotr.
Daniel Jae Webb/SWNS nuotr.
Литовскую пару в Великобритании судят за жестокое обращение с детьми – они скрывали факт их смерти. Сообщается, что женщина признала свою вину.

Женщина признала, что скрыла факт рождения двойняшек, которых потом нашли мертвыми. Она признала и свою вину в том, что не дала законно похоронить их тела. Тела двоих младенцев были обнаружены в ноябре 2022 года в городе Уилдмил.

30-летнюю Эгле Жилинскайте и 49-летнего Жильвинаса Ледовскиса обвиняют в том, что они скрыли факт рождения двойни, а потом не дали законным образом похоронить тела.

10 апреля на заседании суда Жилинскайте признала все обвинения. В суде младенцев называли "младенец А" и "младенец Б", сообщается, что смерть малышей наступила в период с 1 января 2017 по 26 ноября 2022 г.

Ледовскис свою вину не признает.

Delfi напоминает, что тела двоих младенцев были найдены в городе Уилдмил.

"Полицию вызвали в дом в 8 ч. утра. Задержаны двое мужчин 37 и 47 лет, и 29-летняя женщина. Их подозревают в сокрытии факта рождения детей", – сообщило издание Dailymail.

Британская полиция подтвердила, что в доме, где были обнаружены тела младенцев, жил 47-летний дальнобойщик Ледовскис и его 29-летняя подруга Жилинскайте. Они поселились в доме за год до инцидента.

Сообщается, что обнаружены, скорее всего, тела двойняшек, тела были обнаружены полицией, которая приехала в дом расследовать другой инцидент.

Daniel Jae Webb/SWNS nuotr.
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