Большой пожар в Кретинге: горит деревообрабатывающее предприятие

По данным дежурного службы пожарной безопасности, о пожаре сообщили в 16.35 ч.
"Пожар большой, выехали пожарные-спасатели", – сказал дежурный, заметив, что жителям разослали сообщения о загрязнении воздуха.
На странице муниципалитета Кретингского района в Facebook жителе просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Мэр Антанас Калнюс на своей странице на Facebook сообщил о том, что движение на ул. Клайпедос закрыто. "Жителей также просят не ездить по ул. Швянтосес. Выбирайте другие маршруты!", – писал мэр.
Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что дым может представлять опасность для здоровья жителей, поэтому рекомендует не выходить на улицу.
"Сегодня возник пожар на предприятии Imedeksa в Кретинге. Инспекторы службы охраны природы сразу же выехали на место происшествия. По предварительным данным, горит производственное помещение, войти в него нельзя.
Лаборатория выехала на место, чтобы взять образцы воздуха. Готовят прогноз перемещения загрязнений, чтобы выяснить, какая зона ими охвачена", – информируют инспекторы.
За ситуацией наблюдают, жителей информируют.
На месте пожарища работают многочисленные наряды пожарных-спасателей.