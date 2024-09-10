2024.09.10 12:29

Большой пожар в Каунасском районе – в Лапес горит свалка

 
распространение огня остановлено
ru.DELFI.lt
Dega Lapių sąvartynas
Dega Lapių sąvartynas
ФОТО: Vaida Kavaliauskaitė

10 сентября, в 11 ч., поступило сообщение о пожаре на Лапяйской свалке. На месте происшествия работает много пожарных-спасателей.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Каунасском районе, в Лапес, на ул. Савартос, горит свалка.

Пожарные-спасатели тушат пожар на большой территории. На месте работают экипажи 6 автоцистерн.

Столб дыма виден даже из Каунаса.

Dega Lapių sąvartynas

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