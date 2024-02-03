Большой рейд полиции и пограничников в Вильнюсе: попались пьяные водители и мигранты без документов

Особое внимание уделялось водителям-иностранцам, предоставляющим услуги подвоза, поскольку выяснилось, что в Литве многие из них пользуются фальшивыми документами или живут в Литве нелегально.
Рейд начался около 17 ч. на ул. Юстинишкю, где были остановлены двое нетрезвых водителей. В организме водителя BMW было 1,01 (во второй раз 0,96) промилле. За ним был остановлен Ford с еще более пьяным водителем - 1,69 (во второй раз 1,24) промилле.
В 19.30 ч. полиция и пограничники переехали на ул. Упес. Здесь был остановлен водитель Audi – в организме украинца было 0,68 промилле. За ним попался водитель Mercedes Benz – 0,82 промилле. Тут полицейские остановили и несколько водителей без прав: молодого человека, который ехал на Ford и иностранца на Toyota.
На ул. Упес был остановлен и нетрезвый водитель Tesla – 0,61 промилле. Он сказал, что праздновал день рождения и думал, что выпил немного.
В 22 ч. рейд переехал на ул. Жигиманту, где был остановлен автомобиль Audi с компанией молодых людей. Служебная собака нашла в машине следы наркотиков, но не это беспокоило водителя. Оказалось, что у него нет прав. Молодой человек на Новый год уже был наказан за вождение без прав, поэтому Audi его мамы конфисковали и доставили на охраняемую площадку.
Здесь же пограничники выяснили, что гражданин Азербайджана находится в Литве нелегально. Он должен был покинуть Литву, о чем, его предупредили в декабре 2023 года, но он этого не сделал. Мужчине дали срок на выезд из Литвы, в противном случае он будет задержан и депортирован.
В полночь полиция и пограничники перебрались на ул. Оланду. Там попался еще один мигрант с просроченными документами. Это также был гражданин Азербайджана, который должен был уехать из Литвы в декабре. Мужчина предоставлял услуги подвоза.
В конце рейда попались парень и девушка из Кении. Иностранец за рулем Honda сказал, что у него нет прав, потом сказал, что нашел их, но выяснилось, что права фальшивые. У ехавшей с ним девушки также был фальшивый документ. Оба были задержаны, начато расследование.