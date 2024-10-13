2024.10.13 13:30

Большой пожар в Вильнюсском районе: жители многоквартирного дома остались без крова

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В воскресенье в полдень пожарные-спасатели были вызваны в Юодшиляй (Вильнюсский район). По предварительным, никто не пострадал, люди успели выйти на улицу.

В 11.24 ч. по номеру 112 сообщили о пожаре в доме на ул. Шв. Уршулес (Юодшиляй).

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и скорая.

„Пожар тушит несколько экипажей, горит двухэтажный дом с мансардой, открыты пламенем горит крыша, сообщалось, что в доме взорвался газовый баллон. Все жители вышли на улицу“, – сказал представитель пожарных-спасателей Дайнюс Ведрицкас.

По предварительным данным, люди не пострадали, однако пожарные проверили помещения.

По данным Delfi, на месте происшествия работали 7 автоцистерн, две автолестницы и автомобиль штаба.

По словам представителя пожарных Дайнюса Ведрицкаса, сгорела крыша дома, серьезно повреждены и внутренние помещения.

„Заходить в дом опасно, крышу тушили с подъемников“, – сказал он.

Пожарные считают, что жители не смогут вернуться в дом, им требуется другое убежище.

По имеющимся данным, в доме около 13 квартир.

Пожарные сообщают, что пожар в этом доме произошел и месяц назад - 12 сентября, тогда во время пожара погибла женщина (1960 г.р.), вторую увезли в больницу.

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