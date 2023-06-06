Большой пожар в Вильнюсе: горела емкость очистительного сооружения

Пожарные-спасатели информировали, что 6 июня, в 08.47 ч., сообщили о пожаре на ул. Титнаго. В емкости очистительного сооружения находилось 50 т отходов. На месте происшествия работали большие наряды пожарных-спасателей.
Гранулы высыпали через нижнюю часть емкости и заливали водой. Пожарные-спасатели защищали от жара находящиеся рядом здания.
На месте происшествия работали 4 автоцистерны, автолестница и контейнерный автомобиль.
По данным пожарных-спасателей, в 11.46 ч. объявили о ликвидации огня. В 12.11 ч. работа была завершена.
По предварительным данным, люди не пострадали.
"Информируем, что сегодня утром, в вильнюсском очистительном сооружении Vilniaus vandenys“ начался пожар. Его заметили и пожарных-спасателей вызвали работники компании.
Во время пожара никто не пострадал, пожар никак не повлиял на очистительные работы.
Благодаря быстрой реакции работников компании, по предварительным данным, ущерб был нанесен минимальный. Пожар уже локализован, причины пожара выясняются.
За быструю реакцию и профессионализм благодарим работников ответственных служб", – сообщает компания Vilniaus vandenys.
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