aA
В четверг в полдень пожарным-спасателям сообщили о том, что в Фабийонишкес виден столб черного дыма.
Большой пожар в Вильнюсе – горел строящийся дом, взорвался газовый баллон
© DELFI

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 12.20 ч. сообщили о пожаре на ул. Миколаса Шляжявичюса.

По предварительным данным, горит материал, которым накрыт строящийся дом.

На место происшествия приехали две автоцистерны, подъемник и штабной автомобиль.

Единый центр помощи уточнил, что на ул. Висорю горит фасад строящегося 6-этажного дома, внутри взорвался газовый баллон. Люди не пострадали.

Пожарные-спасатели попросили помощи, нужны были дополнительные автоцистерны.

Пожарные-спасатели охлаждают газовые баллоны, находящиеся на первом этаже дома.

Из-за пожара остановлено движение на ул. Висорю, со стороны ул. М.Шляжявичюса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...

„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas „Circle K“ trims valandoms sumažino kainas

Из-за скидок на горючее на АЗС стоят очереди – водителей просят объезжать некоторые улицы

Сеть АЗС канадского капитала Circle K , реагируя на кризис...

Ukraina

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...