Большой пожар в Вильнюсе – горел строящийся дом, взорвался газовый баллон

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 12.20 ч. сообщили о пожаре на ул. Миколаса Шляжявичюса.
По предварительным данным, горит материал, которым накрыт строящийся дом.
На место происшествия приехали две автоцистерны, подъемник и штабной автомобиль.
Единый центр помощи уточнил, что на ул. Висорю горит фасад строящегося 6-этажного дома, внутри взорвался газовый баллон. Люди не пострадали.
Пожарные-спасатели попросили помощи, нужны были дополнительные автоцистерны.
Пожарные-спасатели охлаждают газовые баллоны, находящиеся на первом этаже дома.
Из-за пожара остановлено движение на ул. Висорю, со стороны ул. М.Шляжявичюса.
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