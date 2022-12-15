Большой пожар в Вильнюсе – горел строящийся дом, взорвался газовый баллон

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 12.20 ч. сообщили о пожаре на ул. Миколаса Шляжявичюса.

По предварительным данным, горит материал, которым накрыт строящийся дом.

На место происшествия приехали две автоцистерны, подъемник и штабной автомобиль.

Единый центр помощи уточнил, что на ул. Висорю горит фасад строящегося 6-этажного дома, внутри взорвался газовый баллон. Люди не пострадали.

Пожарные-спасатели попросили помощи, нужны были дополнительные автоцистерны.

Пожарные-спасатели охлаждают газовые баллоны, находящиеся на первом этаже дома.

Из-за пожара остановлено движение на ул. Висорю, со стороны ул. М.Шляжявичюса.