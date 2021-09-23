Большой пожар в Утене уничтожил бизнес, пожарные спасли 30 автомобилей

О пожаре сообщили 22 сентября в полдень. Очаг пожара был од крышей здания. В Утену на помощь коллегам съехались пожарные из Зарасай, Молетай и Паневежиса.
Одноэтажное кирпичное здание во время пожара получило серьезные повреждения, крыша провалилась, деревянные перекрытия сгорели.
По данным пожарных, сгорел находившийся внутри здания автомобиль BMW, 4 автоподъемника, 2 компрессора, 2 сварочных аппарата, различные инструменты, обгорело около 20 куб. м дров.
Удалось защитить от пожара находящиеся поблизости здания и 30 легковых автомобилей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ситуация в Литве ухудшается с каждым днем: исключение – всего несколько муниципалитетов (4)
Во вторник, 21 сентября, вся Литва перешла в черную зону...
В Вильнюсе для жителей проведут консультации по выбору независимого поставщика электроэнергии (20)
В Литве проводят либерализацию поставок...
Окончательное решение суда: "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет (65)
Зародившаяся 17 лет назад идея построить в Вильнюсе...
Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев и 15 смертей (11)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1486 новых...
Глава Соцмина: рассматривают отмену компенсаций на обязательное тестирование на COVID-19 (3)
Поскольку в Литве растет число случаев заболевания...