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В среду сообщалось о большом пожаре на автомобильном рынке в Утене. Пожар уничтожил бизнес. Пожарным удалось сохранить часть оборудования и 30 легковых автомобилей.
Большой пожар в Утене уничтожил бизнес, пожарные спасли 30 автомобилей
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О пожаре сообщили 22 сентября в полдень. Очаг пожара был од крышей здания. В Утену на помощь коллегам съехались пожарные из Зарасай, Молетай и Паневежиса.

Одноэтажное кирпичное здание во время пожара получило серьезные повреждения, крыша провалилась, деревянные перекрытия сгорели.

По данным пожарных, сгорел находившийся внутри здания автомобиль BMW, 4 автоподъемника, 2 компрессора, 2 сварочных аппарата, различные инструменты, обгорело около 20 куб. м дров.

Удалось защитить от пожара находящиеся поблизости здания и 30 легковых автомобилей.

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