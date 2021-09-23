Большой пожар в Утене уничтожил бизнес, пожарные спасли 30 автомобилей

О пожаре сообщили 22 сентября в полдень. Очаг пожара был од крышей здания. В Утену на помощь коллегам съехались пожарные из Зарасай, Молетай и Паневежиса.

Одноэтажное кирпичное здание во время пожара получило серьезные повреждения, крыша провалилась, деревянные перекрытия сгорели.

По данным пожарных, сгорел находившийся внутри здания автомобиль BMW, 4 автоподъемника, 2 компрессора, 2 сварочных аппарата, различные инструменты, обгорело около 20 куб. м дров.

Удалось защитить от пожара находящиеся поблизости здания и 30 легковых автомобилей.