Большой пожар в Тракай: горел яхтклуб "Жальгирис"

Информация о пожаре поступила в 20.30 ч. Сообщалось, что в Трайкай, на ул. Жемайтес, 3, горит здание.
По предварительным данным, горит яхтклуб "Жальгирис".
В 21.51 ч. пожар был локализован.
Загорелась каркасная деревянная постройка, в которой было несколько лодок. На место происшествия выехали несколько следователей, которые выясняют причину пожара.
Сообщают, что здание практически сгорело. На месте происшествия работали большие наряды пожарных-спасателей.
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