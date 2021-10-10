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В воскресенье в Тракай начался большой пожар. Сообщалось, что горит яхтклуб "Жальгирис".
Большой пожар в Тракай: горел яхтклуб "Жальгирис"
© DELFI / Orestas Gurevičius

Информация о пожаре поступила в 20.30 ч. Сообщалось, что в Трайкай, на ул. Жемайтес, 3, горит здание.

По предварительным данным, горит яхтклуб "Жальгирис".

В 21.51 ч. пожар был локализован.

Загорелась каркасная деревянная постройка, в которой было несколько лодок. На место происшествия выехали несколько следователей, которые выясняют причину пожара.

Сообщают, что здание практически сгорело. На месте происшествия работали большие наряды пожарных-спасателей.

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