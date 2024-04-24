2024.04.24 20:44

Большой пожар в Кретинге: горит деревообрабатывающее предприятие

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kretingos r. savivaldybės nuotraukų archyvas
В Кретинге, на ул. Клайпедос горит деревообрабатывающее предприятие Imedeksa.

По данным дежурного службы пожарной безопасности, о пожаре сообщили в 16.35 ч.

"Пожар большой, выехали пожарные-спасатели", – сказал дежурный, заметив, что жителям разослали сообщения о загрязнении воздуха.

На странице муниципалитета Кретингского района в Facebook жителе просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Мэр Антанас Калнюс на своей странице на Facebook сообщил о том, что движение на ул. Клайпедос закрыто. "Жителей также просят не ездить по ул. Швянтосес. Выбирайте другие маршруты!", – писал мэр.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что дым может представлять опасность для здоровья жителей, поэтому рекомендует не выходить на улицу.

"Сегодня возник пожар на предприятии Imedeksa в Кретинге. Инспекторы службы охраны природы сразу же выехали на место происшествия. По предварительным данным, горит производственное помещение, войти в него нельзя.

Лаборатория выехала на место, чтобы взять образцы воздуха. Готовят прогноз перемещения загрязнений, чтобы выяснить, какая зона ими охвачена", – информируют инспекторы.

За ситуацией наблюдают, жителей информируют.

На месте пожарища работают многочисленные наряды пожарных-спасателей.

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