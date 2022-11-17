Большой пожар в компании Baltijos polistirenas - пожарные завершают работу

Сообщение о пожаре поступило в 06.24 ч. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
Представитель пожарных-спасателей сказал Delfi, что открытым пламенем горит крыша здания предприятия.
На месте происшествия работают 8 автоцистерн, 2 подъемника.
На сайте компании сказано, что ЗАО Baltijos polistirenas в 2022 году купила одна из крупнейших в мире компаний - переработчик вспенивающегося полистирола и производитель упаковок BEWI ASA.
"Проводят последние работы, в 7.39 ч. пожар был локализован, а в 7.40 ч.– ликвидирован", – сказал BNS представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Конрадас Лекис.
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