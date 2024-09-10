Большой пожар в Каунасском районе – в Лапес горит свалка

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Каунасском районе, в Лапес, на ул. Савартос, горит свалка.
Пожарные-спасатели тушат пожар на большой территории. На месте работают экипажи 6 автоцистерн.
Столб дыма виден даже из Каунаса.
10 сентября, в 11 ч., поступило сообщение о пожаре на Лапяйской свалке. На месте происшествия работает много пожарных-спасателей.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Каунасском районе, в Лапес, на ул. Савартос, горит свалка.
Пожарные-спасатели тушат пожар на большой территории. На месте работают экипажи 6 автоцистерн.
Столб дыма виден даже из Каунаса.