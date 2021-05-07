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В пятницу в Каунасе начался большой пожар.
Большой пожар в Каунасе: загорелась огромная груда металла
© Facebook / Kur stovi policija Kaune

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 11 ч. сообщили о пожаре в Каунасе, на ул. Р.Калантос, 49, открытым пламенем горит большая груда металла.

По предварительным данным, горит металл на площади 40 км. м, высотой 15 м.

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