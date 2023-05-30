Большой пожар в Каунасе, горел жилой дом

"Что-то горит у Раудондварисского шоссе", – в 14.33 ч. сообщили читатели портала Kas vyksta Kaune.

По данным представителя пожарных-спасателей Джюгинты Вайткявичене, жилой дом горит на ул. Клайпедос. На место происшествия в 14.30 ч. выехали пожарные, о пострадавших пока информация не поступала.

По словам Вайткявичене, выехали 7 автоцистерн и автолестница.

"Ситуация очень серьезная", – прибавила она.

По словам каунасцев, ограничено движение по ул. Тильжес.

"По предварительным данным, пострадавших в доме не было. Поскольку это тесно застроенный район, была опасность возгорания соседних домов, поэтому на месте работало много пожарных", – сказала Вайткявичене.