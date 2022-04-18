Большой пожар в Калварийском муниципалитете, сгорел хлев с животными

18 апреля, в 2.06 ч., поступило сообщение, что горит хлев. Когда на место происшествия приехали пожарные, хлев уже полностью сгорел (размеры постройки 16x12 м, построена была из дерева, утепление -стекловата, крыша покрыта шифером).
Сообщается, что сгорел хлев и находившиеся в нем 5 коров, 1 теленок, 7 овец, 4 ягненка, 45 кур, 8 кроликов, доильный аппарат, 10 рулонов сена. Удалось спасти 14 рулонов сена. Обстоятельства происшествия выясняются.
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