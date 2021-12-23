Большое ДТП в Вильнюсе: в BMW зажат человек

По предварительным данным, в 23.04 ч. сообщили о том, что столкнулись два автомобиля, в одном из них был зажат человек.

Очевидцы рассказали, что столкнулись BMW и автомобиль каршеринговой компании CityBee.

По их словам, зажат пассажир BMW. На место ДТП выехали пожарные, врачи и полиция.