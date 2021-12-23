Большое ДТП в Вильнюсе: в BMW зажат человек

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В среду поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Оланду произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, в 23.04 ч. сообщили о том, что столкнулись два автомобиля, в одном из них был зажат человек.
Очевидцы рассказали, что столкнулись BMW и автомобиль каршеринговой компании CityBee.
По их словам, зажат пассажир BMW. На место ДТП выехали пожарные, врачи и полиция.
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