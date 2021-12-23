Большое ДТП в Вильнюсе: погиб один человек

По предварительным данным, в 23.04 ч. сообщили о том, что столкнулись два автомобиля, в одном из них был зажат человек.

Очевидцы рассказали, что столкнулись BMW и автомобиль каршеринговой компании CityBee.

По их словам, зажат пассажир BMW. На место ДТП выехали пожарные, врачи и полиция.

Столкнулись BMW (водитель 1996 г.р.) и VW T-Cross (водитель 2002 г.р.). По данным полиции, был зажат пассажир BMW.

Очевидцы рассказали, что BMW выехал на встречную полосу и боком столкнулся с VW.

По данным полиции, в больницу увезли трех человек. Водители были трезвыми.

В четверг утром полиция уточнила информацию - один из пострадавших скончался.

В ДТП пострадала водитель VW (назначено амбулаторное лечение) и пассажир (2001 г.р.), который был госпитализирован. Пострадал водитель BMW и пассажир (1985 г.р.). Пассажир был госпитализирован, а в 4.30 ч. скончался.