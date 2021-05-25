Большое ДТП в Новой Вильне: один автомобиль оказался в кювете, а другой на пешеходной дорожке

По предварительным данным, в 13.30 ч., в Новой Вильне, на ул. Думу, столкнулись два легковых автомобиля и автобетоносмеситель.
Выяснилось, что столкнулись ехавший с ул. С.Баторо на ул. Думу Opel Zafira с ехавшим с ул. Думу на ул. С.Баторо автомобилем Renault Espace.
После столкновения машины врезались в автобетоносмеситель, стоявший у светофора. Opel Zafira снес ограждения, перевернулся и оказался в кювете, а Renault Espace остановился на пешеходной дорожке.
Люди во время ДТП не пострадали.
На место происшествия вызвали полицию, поскольку водители не могли договориться о том, кто виновник ДТП. Возможно, один из водителей выехал на дорогу на красный свет.
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