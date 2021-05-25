aA
25 мая в Новой Вильне произошло ДТП. По данным полиции, люди в нем не пострадали.
Большое ДТП в Новой Вильне: один автомобиль оказался в кювете, а другой на пешеходной дорожке
© DELFI

По предварительным данным, в 13.30 ч., в Новой Вильне, на ул. Думу, столкнулись два легковых автомобиля и автобетоносмеситель.

Выяснилось, что столкнулись ехавший с ул. С.Баторо на ул. Думу Opel Zafira с ехавшим с ул. Думу на ул. С.Баторо автомобилем Renault Espace.

После столкновения машины врезались в автобетоносмеситель, стоявший у светофора. Opel Zafira снес ограждения, перевернулся и оказался в кювете, а Renault Espace остановился на пешеходной дорожке.

Люди во время ДТП не пострадали.

На место происшествия вызвали полицию, поскольку водители не могли договориться о том, кто виновник ДТП. Возможно, один из водителей выехал на дорогу на красный свет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (28)

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...

Профессор расшифровал послание Протасевича: если это так, то ситуация очень плохая (118)

Профессор Гинтаутас Мажейкис на фотографии...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку (36)

Во вторник спикер парламента Литвы Виктория...

Gabrielius Landsbergis Ramanas Pratasevičius

Глава МИД Литвы о Протасевиче: это невообразимая жестокость (177)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Kvietimas į protesto akciją Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста (22)

Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве...