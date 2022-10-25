Большое ДТП на дороге Кретинга-Гаргждай: пострадали женщина и ребенок

Информация о ДТП поступила в 13.20 ч.
По предварительным данным, в Кретингском районе, в деревне Петрикайчай, столкнулись Peugeot 207 и грузовой микроавтобус Mercedes Benz.
В больницу доставили водителя Peugeot 207 (женщину 1986 г.р.) и 3-летнего ребенка.
Портал Pajūrio naujienos сообщает, что водителя Peugeot 207 из машины извлекли пожарные-спасатели. 3-летняя девочка была в шоковом состоянии.
По словам очевидцев, удар был очень сильным, от легковушки почти ничего не осталось.
"Девочку без проблем достали из машины, она плакала, но не говорила, что что-то болит. Мы сразу увидели, что извлечь женщину из машины сами не сможем, поэтому разговаривали с ней, чтобы она не лишилась сознания. Она жаловалась на боли", - рассказали живущие неподалеку люди, которые первыми прибежали к месту ДТП.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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