Большое ДТП на дороге Клайпеда-Каунас: столкнулись 5 автомобилей, погиб человек

6 апреля, в 11.04 ч. поступило сообщение о ДТП на автостраде Клайпеда-Каунас, у Бабтай, столкнулись 5 транспортных средств (одно из них - тягач), сообщалось о пострадавших.

Были данные о зажатых людях, требовалась дополнительная помощь пожарных-спасателей и врачей.

Полиция информировала, что один человек в ДТП погиб.