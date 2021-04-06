Большое ДТП на дороге Клайпеда-Каунас: столкнулись 5 автомобилей, погиб человек

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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил о массовом ДТП на магистрали Клайпеда-Каунас.
6 апреля, в 11.04 ч. поступило сообщение о ДТП на автостраде Клайпеда-Каунас, у Бабтай, столкнулись 5 транспортных средств (одно из них - тягач), сообщалось о пострадавших.
Были данные о зажатых людях, требовалась дополнительная помощь пожарных-спасателей и врачей.
Полиция информировала, что один человек в ДТП погиб.
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