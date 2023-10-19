Больше 10 лет полиция пытается выяснить личность мужчины, тело которого нашли в Великобритании

 
ru.DELFI.lt
bradfordzone.co.uk nuotr.
bradfordzone.co.uk nuotr.
Полиция Керклиса в Уэст-Йоркшире снова предпринимает шаги для выяснения личности мужчины, тело которого было обнаружено больше 10 лет назад. Полиция просит предоставить возможную информацию о мужчине, тело которого было обнаружено 13 сентября 2012 г. в реке Колн в Хаддерсфилд, недалеко от дороги Лидса.

Следователи поделились электронным фотороботом. Предполагается, что так мог выглядеть покойный при жизни. Несколько лет назад следователи опросили множество людей как в Англии, так и за границей, пишет bradfordzone.co.uk.

На руке у мужчины был браслет, который позволяет предположить, что мужчина - из Литвы. Полиция собирала данные, как в Литве, так и в Великобритании, пытаясь выяснить личность покойного. Мужчина - белокожий европеец, 20–40 лет, без зубов. Его рост – 1,77 м, худощавого телосложения, волосы короткие, рыжие. На лице - усы и бородка. Причину смерти выяснить не удалось.

Полиция Великобритании все еще надеется найти близких покойного.

"Всех, кто может помочь в опознании покойного, просьба связаться с нами по номеру 13120394616, 101, на сайте www.westyokrshire.police,uk/101livechat или по анонимному телефону 0800 555 111", – указала полиция.

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