Больше 10 лет полиция пытается выяснить личность мужчины, тело которого нашли в Великобритании

Следователи поделились электронным фотороботом. Предполагается, что так мог выглядеть покойный при жизни. Несколько лет назад следователи опросили множество людей как в Англии, так и за границей, пишет bradfordzone.co.uk.

На руке у мужчины был браслет, который позволяет предположить, что мужчина - из Литвы. Полиция собирала данные, как в Литве, так и в Великобритании, пытаясь выяснить личность покойного. Мужчина - белокожий европеец, 20–40 лет, без зубов. Его рост – 1,77 м, худощавого телосложения, волосы короткие, рыжие. На лице - усы и бородка. Причину смерти выяснить не удалось.

Полиция Великобритании все еще надеется найти близких покойного.