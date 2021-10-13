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Заболевшая коронавирусом пожилая женщина не захотела сидеть дома и, нарушив правила самоизоляции, "заработала" уголовное дело.
Больная COVID-19 пожилая женщина нарушила правила самоизоляции
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция Таурагского округа сообщает, что 11 октября больная коронавирусом женщина 1947 г.р., покинула место самоизоляции и поставила под угрозу здоровье других людей.

Начато расследование по 1 ч. 277 ст. УК ЛР (ей грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года).

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