Больная COVID-19 пожилая женщина нарушила правила самоизоляции

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Заболевшая коронавирусом пожилая женщина не захотела сидеть дома и, нарушив правила самоизоляции, "заработала" уголовное дело.
Полиция Таурагского округа сообщает, что 11 октября больная коронавирусом женщина 1947 г.р., покинула место самоизоляции и поставила под угрозу здоровье других людей.
Начато расследование по 1 ч. 277 ст. УК ЛР (ей грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года).
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