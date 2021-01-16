aA
Литовская федерация водно-моторного спорта сообщает о том, что водитель BMW снес забор федерации и уехал с места происшествия. Представители федерации просят о помощи и не скрывают, что удалось выяснить государственный номер одного из участников происшествия.
BMW в Каунасе снес забор и уехал с места происшествия
© Stop kadras

12 января, в 22.30 ч. в Каунасе в забор академии Литовской федерации водно-моторного спорта въехал автомобиль BMW. Это засняли камеры и видели несколько свидетелей.

"В 22.51 ч. приехали друзья водителя на темно-зеленом автомобиле Golf и помогли вытащить "летчика" на BMW, нанеся забору и территории еще больший ущерб. С помощью камер мы увидели, что произошло, но нам не удалось рассмотреть номера автомобилей. Номер VW Golf удалось выяснить, однако мы надеемся, что сами участники происшествия свяжутся с федерацией и возместят ущерб. Мы хотим, чтобы участники происшествия или их родители задумались и связались с нами в любое время суток с помощью контактов на сайте lmf.lt", – сообщает федерация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Профессор Касюлявичюс: карантинные ограничения нужны хотя бы до середины апреля (123)

Врач, профессор медицины Витаутас Касюлявичюс в...

Чаплинскас пояснил, что надо предпринимать в борьбе с коронавирусом: странно, что одну стратегию в Литве пока не применяют (61)

Литва обсуждает новую стратегию тестирования от...

Когда изменятся действующие в Литве ограничения: серьезные послабления предлагают отложить до февраля (56)

Статистические данные по коронавирусу в Литве...

Benamei sunku įsiūlyti pagalbą Benamei sunku įsiūlyti pagalbą Benamei sunku įsiūlyti pagalbą

Женщина в холода живет на улице, а в ночлежный дом идти отказывается (34)

На улице стоят холода, а бездомные ночуют на улице....

Министр охраны окружающей среды в ближайшее время обещает новый налог на автомобили (136)

Парламент Литвы в ближайшее время получит новый...