BMW в Каунасе снес забор и уехал с места происшествия

12 января, в 22.30 ч. в Каунасе в забор академии Литовской федерации водно-моторного спорта въехал автомобиль BMW. Это засняли камеры и видели несколько свидетелей.

"В 22.51 ч. приехали друзья водителя на темно-зеленом автомобиле Golf и помогли вытащить "летчика" на BMW, нанеся забору и территории еще больший ущерб. С помощью камер мы увидели, что произошло, но нам не удалось рассмотреть номера автомобилей. Номер VW Golf удалось выяснить, однако мы надеемся, что сами участники происшествия свяжутся с федерацией и возместят ущерб. Мы хотим, чтобы участники происшествия или их родители задумались и связались с нами в любое время суток с помощью контактов на сайте lmf.lt", – сообщает федерация.