Безопасно ли на дорогах Литвы: за двое суток попались почти 40 пьяных водителей

Полицейские сообщают, что 22 июня в 00.58 ч. на хуторе Чубеле (Вильнюсский район) нетрезвая (2,11 промилле) водитель (1983 г.р.) управляла автомобилем VW Jetta.
В 3.31 ч. в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, мужчина (1981 г.р.) без прав управлял автомобилем Nissan Almera Tino, водитель был пьян (2,39 промилле).
В 7.36 ч. в Вильнюсе, на ул. Олимпечу, на мосту им. Короля Миндаугаса нетрезвый (2,31 промилле) мужчина (1991 г.р.) управлял автомобилем Peugeot.
В 11.16 ч., в Биржайском районе, в деревне Кучгалис, мужчина (1982 г.р.) ехал на мопеде Dafier. Мужчина был пьян (1,93 промилле).
22 июня, в 15.58 ч. в Вильнюсе, на ул. Рамибес, нетрезвый (3.54 промилле) мужчина 1987 г.р. управлял автомобилем VW Multivan.
В 17.05 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, нетрезвый (1,53 промилле) мужчина 1966 г.р., управлял автомобилем VW Sharan.
В 17.12 ч. в Алитусском районе, в деревне Базорай, был остановлен автомобиль Audi 80, которым управлял нетрезвый (2.11 промилле) мужчина 1953 г.р.
В 18.26 ч. в Шяуляй, на ул. Лирос, нетрезвый (1.67промилле) мужчина 1988 г.р., управлял автомобилем Volkswagen Touareg и врезался в знак.
В 19.09 ч. в Крикляй (Шяуляйский район), на дороге Варпутенай-Крикляй-Юозапава, мужчина 1991 г.р. без прав ездил на мопеде Yiben. Водитель был пьян (3.10 промилле).
22 июня, в 19.36 ч., в Клайпеде, на ул. Бандужю, пьяный (2,69 промилле) мужчина 1982 г.р. за рулем Volkswagen врезался в стоявший у дороги Renault.
В 21.05 ч. в Кайшядорском районе, на дороге A1, автомобилем Opel управлял нетрезвый (2,47 промилле) мужчина 1992 г.р.
22 июня, в 17.12 ч. в Алитусском районе, в Базорай, автомобилем Audi 80 управлял нетрезвый (2.11 промилле) мужчина (1953 г.р.).
В 23.12 ч. в Таурагском районе, в деревне Йонишкес был остановлен Fiat Croma, которым управлял нетрезвый (2,36 промилле) мужчина 1975 г.р. без прав.
В 22.23 ч. того же дня в Акмяне, на ул. Стотес лишенная водительских прав женщина 1976 г.р. попалась нетрезвой (2,57 промилле) за рулем BMW 525.
В 22.56 ч. в Балсупяй (Мариямпольский округ) автомобилем Mazda управлял нетрезвый (2,99 промилле) мужчина 1983 г.р.
23 июня, в 1.01 ч. в Кельмесском районе, в деревне Куршяй, на ул. Куршю, женщина 1974 г.р., управляла VW Passat, находясь в нетрезвом состоянии (2,28 промилле).
В 02.00 ч. в Каунасе, на ул. Юрбарко, автомобилем Toyota Prius управлял нетрезвый (2,16 промилле) мужчина 1968 г.р.