Безопасно ли на дорогах Литвы: за двое суток попались почти 40 пьяных водителей

22 июня, в 15.58 ч. в Вильнюсе, на ул. Рамибес, нетрезвый (3.54 промилле) мужчина 1987 г.р. управлял автомобилем VW Multivan.

В 11.16 ч., в Биржайском районе, в деревне Кучгалис, мужчина (1982 г.р.) ехал на мопеде Dafier. Мужчина был пьян (1,93 промилле).

В 7.36 ч. в Вильнюсе, на ул. Олимпечу, на мосту им. Короля Миндаугаса нетрезвый (2,31 промилле) мужчина (1991 г.р.) управлял автомобилем Peugeot.

В 3.31 ч. в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, мужчина (1981 г.р.) без прав управлял автомобилем Nissan Almera Tino, водитель был пьян (2,39 промилле).

Полицейские сообщают, что 22 июня в 00.58 ч. на хуторе Чубеле (Вильнюсский район) нетрезвая (2,11 промилле) водитель (1983 г.р.) управляла автомобилем VW Jetta.

В 17.05 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, нетрезвый (1,53 промилле) мужчина 1966 г.р., управлял автомобилем VW Sharan.

В 17.12 ч. в Алитусском районе, в деревне Базорай, был остановлен автомобиль Audi 80, которым управлял нетрезвый (2.11 промилле) мужчина 1953 г.р.

В 18.26 ч. в Шяуляй, на ул. Лирос, нетрезвый (1.67промилле) мужчина 1988 г.р., управлял автомобилем Volkswagen Touareg и врезался в знак.

В 19.09 ч. в Крикляй (Шяуляйский район), на дороге Варпутенай-Крикляй-Юозапава, мужчина 1991 г.р. без прав ездил на мопеде Yiben. Водитель был пьян (3.10 промилле).