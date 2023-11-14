Бежавший с ребенком в Россию литовец лишен гражданства

"Приказом министра внутренних дел Агне Билотайте Альгирдас Шванис лишен гражданства Литовской Республики после того, как выяснилось, что он также является гражданином другого государства – Российской Федерации", – говорится в распространенном пресс-релизе.

Согласно Закону о гражданстве Литовской Республики двойное гражданство не допускается.

27 августа в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г.р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.