Без вести пропала 11-летняя девочка, полиция просит о помощи

По данным Шяуляйской полиции, 20 февраля утром близкие привезли девочку в школу, однако на уроки она не пришла.
По данным полиции, девочка может находиться в Алитусе.
Приметы: рост 147 см, худощавого телосложения, волосы длинные темные, газа карие, кожа смуглая.
На девочке была черная куртка, темно-зеленая шапка и шарф. У девочки был розовый рюкзак с синими застежками.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Небо упало на землю. Как было, уже не будет". Воспоминания украинцев о самых драматических днях Революции Достоинства
Я плохо помню, как добралась домой 18 февраля 2014. Кажется,...
Глава МИД Литвы: прямой угрозы у границ нашей страны нет
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Киев неожиданно посетил президент Джо Байден (1)
В день девятой годовщины расстрела протестующих на...
Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию
В своем письме-обращении к образовательному сообществу...
Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов
Президент США Джо Байден находится с необъявленным...