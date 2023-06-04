Бессонная ночь в Шилальском районе: из-за пожара в доме эвакуированы семеро детей

Пожар начался в 2.46 ч. Через 4 мин. приехали первые пожарные-спасатели.
В доме, где было 8 квартир, горела одна квартира. Из нее пожарные-спасатели вывели двоих мужчин. Одного с симптомами отравления угарным газом увезли в больницу.
Из дома были эвакуированы 14 взрослых и семеро детей.
Во время пожара сгорела кровать, обгорела другая мебель и вещи, расплавились оконные рамы, лопнуло стекло.
Детекторов дыма в квартире не было.
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