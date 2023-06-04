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В Шилальском районе, в деревне Кеберкщай, на ул. Немило, горела квартира в многоквартирном доме. Был эвакуирован 21 человек.
Бессонная ночь в Шилальском районе: из-за пожара в доме эвакуированы семеро детей
© DELFI / Andrius Ufartas

Пожар начался в 2.46 ч. Через 4 мин. приехали первые пожарные-спасатели.

В доме, где было 8 квартир, горела одна квартира. Из нее пожарные-спасатели вывели двоих мужчин. Одного с симптомами отравления угарным газом увезли в больницу.

Из дома были эвакуированы 14 взрослых и семеро детей.

Во время пожара сгорела кровать, обгорела другая мебель и вещи, расплавились оконные рамы, лопнуло стекло.

Детекторов дыма в квартире не было.

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