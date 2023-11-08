Белорусского мотоциклиста задержали на границе Литвы c купленными в России водительскими правами

Сотрудники КПП Лаворишкес проверили документы на мотоцикл Suzuki GSX 600, направлявшийся в Беларусь. Транспортным средством с литовскими регистрационными номерами управлял 36-летний гражданин Беларуси, имеющий разрешение на временное проживание в Литве.
В ходе проверки иностранец предъявил сотрудникам погранслужбы уже недействительные международные водительские права.
При обыске пограничники также обнаружили еще одни водительские права, якобы выданные в Беларуси, что вызвало подозрения. Белорус признал, что документ поддельный. Мужчина рассказал, что эти водительские права он купил четыре года назад в России за 600 евро.
По факту обнаружения поддельного документа начато досудебное расследование, которое ведет Вильнюсская районная прокуратура.
Гражданина Беларуси оштрафовали на 140 евро за управление транспортным средством без права управления. Владение поддельным документом наказывается в Литве арестом или лишением свободы на срок до четырех лет.