Белорусского мотоциклиста задержали на границе Литвы c купленными в России водительскими правами

Сотрудники КПП Лаворишкес проверили документы на мотоцикл Suzuki GSX 600, направлявшийся в Беларусь. Транспортным средством с литовскими регистрационными номерами управлял 36-летний гражданин Беларуси, имеющий разрешение на временное проживание в Литве.

При обыске пограничники также обнаружили еще одни водительские права, якобы выданные в Беларуси, что вызвало подозрения. Белорус признал, что документ поддельный. Мужчина рассказал, что эти водительские права он купил четыре года назад в России за 600 евро.