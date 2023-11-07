Белорусские тракторы привезли в Латвию контрабандный сюрприз - 100 000 сигарет

 
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ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests
Сотрудники Таможенного управления Латвии Службы государственных доходов во время контроля грузовых поездов предотвратили контрабанду почти 130 000 сигарет, сообщило агентство LETA.

Пакеты с 6480 пачками сигарет были спрятаны в тракторах, которые товарным поездом привезли в Латвию из Беларуси.

В пятницу, 3 ноября, в пункт таможенного контроля Индра вошел грузовой поезд из Беларуси, состав которого проверили с помощью рентгеновского аппарата контроля транспортных средств. Анализируя изображения сканов, таможенники заподозрили наличие незадекларированного товара в контейнерах.

В ходе углубленного контроля, проведенного таможенниками совместно с должностными лицами Государственной пограничной службы, было установлено, что в конструкциях трактора, на сиденьях и на полу контейнеров между колесами находились пачки сигарет.

В результате таможенного контроля было изъято 6480 пачек сигарет NZ и Queen с акцизными марками Беларуси.

При обнаружении признаков уголовного правонарушения материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.

Подобным способом — используя трактор как тайник для контрабанды — уже предпринималась попытка провезти сигареты в Латвию и раньше. Около двух месяцев назад, в конце августа, в тракторе, привезенном из Беларуси, было обнаружено 100 тысяч сигарет или 5 тысяч пачек сигарет NZ и Queen.

За девять месяцев текущего года в результате мероприятий таможенного контроля, проведенных Таможенным управлением Службы госдоходов, было обнаружено 6,87 миллиона контрабандных сигарет.

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