Рейд был проведен недалеко от бизнес-парка рядом с портом Зебрюгге.

Цель акции - борьба с социальным демпингом. Таким термином бельгийские службы называют ситуации, когда компании Восточной Европы трудоустраивают водителей в своей компании и платят им местные зарплаты, несмотря на то, что водители осуществляют перевозки только на территории Бельгии.

Бельгийская инспекция по труду сообщает, что на площадке проверили 62 тягача - все из Литвы, среди водителей были граждане Беларуси и Украины. 11-ти водителям не разрешили продолжать путь, а тягачи были конфискованы до окончания расследования.

"Это были автовозы с легковыми авто, включая Tesla. 11 машин были арестованы, поскольку обнаружили признаки экономического использования. Для дальнейшего исследования изъяты документы", – сказал прокурор Филип де Кетеларе.

Каким литовским компаниям принадлежали тягачи, не сообщается. Эксперты выясняют, работают ли эти компании в Бельгии на постоянной основе, систематически обходя обязательства в рамках социальных прав.

"Такая деятельность создает условия для нечестной конкуренции, страдают компании, которые соблюдают правила. Кроме того, поведение таких компаний может вызвать использование водителей и привести к опасным ситуация на дороге", – сказал прокурор.

Это не первый раз, когда бельгийские службы конфискуют литовские тягачи. В феврале прошлого года с этим столкнулась компания Arijus из Каунаса. Тогда были задержаны 13 тягачей. В апреле 2020 года в Бельгии были задержаны 15 тягачей компании Gretvėja, а в июле 18 тягачей компании Nostrada.