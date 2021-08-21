Бегство пьяного водителя от полиции привело к трагедии: один человек погиб, двое находятся в больнице

В 13.38 ч. в Новой Акмяне, на ул. В.Кудиркос, требованию полиции остановиться не подчинился водитель Audi A6. Убегая, он не справился с управлением и съехал с дороги.

В ДТП пострадали три пассажира Audi. Всех их доставили в больницу.

В организме водителя было 1,91 промилле. В 14.30 ч. один из пострадавших (1989 г.р.) скончался в больнице.