Бегство пьяного водителя от полиции привело к трагедии: один человек погиб, двое находятся в больнице

В 13.38 ч. в Новой Акмяне, на ул. В.Кудиркос, требованию полиции остановиться не подчинился водитель Audi A6. Убегая, он не справился с управлением и съехал с дороги.
В ДТП пострадали три пассажира Audi. Всех их доставили в больницу.
В организме водителя было 1,91 промилле. В 14.30 ч. один из пострадавших (1989 г.р.) скончался в больнице.
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