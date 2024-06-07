Автомобиль, в котором находилась европарламентарий, сбил девушек и уехал с места ДТП

„Вчера после 22 ч. я была рядом с филармонией. Я прошла мимо европарламентария Расы Юкнявичене, которая громко говорила по телефону. Вскоре к филармонии подъехал серебристый Citroen, она села в машину. Водитель дал задний ход и въехал в переулок Пасажо, сбив двух девушек. Одна из девушек упала на асфальт, с нее даже ботинки слетели. Водитель вышел, посмотрел, что случилось, поговорил с девушками и... уехал. Юкнявичене - врач по специальности - даже не вышла из машины и не посмотрела, что с девушками. Встали, значит живы. Едем“, – рассказала в фейсбуке Инга Люткявичене.
Она вызвала врачей скорой и полицию.
„Но действия полиции меня поразили еще больше, чем Юкнявичене. Я рассказала полицейским, что видела, сказала, что, по моему мнению, водитель не должен был оставлять на улице девушку без помощи, должен был сам вызвать врачей.
Полицейский согласился со мной, сказал, что найдет водителя (девушки сфотографировали номер машины), но тут я сделала ошибку. Я сказала, что в машине ехала депутат (так вышло по инерции) Раса Юкнявичене. Я спросила, что будет дальше. Мне ответили: „Сейчас позвоним, посоветуемся“. Кому-то позвонили, с кем-то посоветовались и сообщили – надо, чтобы девушки письменно написали, что у них ни к кому нет претензий.
Напуганная девушка в шоковом состоянии что-то такое и написала. А когда я спросила, свяжутся ли они с водителем, только промычали, что нет смысла, так как нет претензий. Пока мы ждали помощи девушки рассказали, что приехали на четыре месяца из Южной Кореи, из Сеула по программе Erasmus. Я извинилась перед ними и за то, что их оставили без помощи, заметив, что мы не все такие“, – писала Люткявичене.
Пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что такой инцидент зафиксирован.
„Сообщали, что серый Citroen сбил девушек. Автомобиль уехал, звонивший человек номер не запомнил, за рулем был мужчина, он не выходил из машины, пострадала девушка, требовалась помощь врачей. Когда приехала полиция, ее встретила женщина, которая была очевидцем ДТП. Врачи на месте оказали помощь пострадавшей, та ни к кому претензий не имела“, – сказала представитель полиции.
Сама европарламентарий Юкнявичене сначала сказала, что была на мероприятии, поэтому говорить не могла, прислала СМИ, в котором указала, что не была участницей ДТП. „Это был Uber, – заметила она. - Я даже не видела, что произошло. Думала, столб зацепил, потому что машина остановилась“.
В фейсбуке она подробнее прокомментировала происшествие.
„Около филармонии я села в Uber, да, говорила по телефону, вызывала машину с улицы. Я сидела сзади, даже не видела, что произошло. Водитель дал задний ход, потом остановился. Я думала, он зацепил столб. Он вышел, что-то делал. Потом вернулся, мы поехали, я спросила, „зацепил столб?“
Нет, отвечает - девушка говорила по телефону, и не видела меня, я ее зацепил.
Я обернулась, вижу две девушки чистят коленки.
Я спросила, нужна ли им помощь?
Нет, - говорит, - я предлагал, они отказались.
Спрашиваю: кто виноват?
Выясним, - отвечает, - они мне позвонят.
И все. Я виновата лишь в том, что не посмотрела, правильно ли водитель Uber разворачивается.
Выходить с ним и смотреть, почему он остановился, и в голову не пришло, я была уверена, что он зацепил столб. Если бы знала, что девочек зацепил, вышла бы“, – писала Юкнявичене.