Автомобиль сообщил о ДТП, виновником которого был пьяный водитель

26 ноября, в 16 ч. по номеру 112 поступило сообщение о ДТП в деревне Науякемис (Вильнюсский район) на ул. Упес.

О ДТП сообщила автоматическая система вызова помощи eCall, установленная в одном из автомобилей.

По обледеневшей дороге с горки ехал автомобиль Audi, который выехал на встречную полосу и столкнулся с VW Arteon. Водителю VW Arteon потребовалась помощь врачей. 39-летняя женщина жаловалась на боли в области груди и получила травму руки.

Врачи скорой увезли ее в больницу.