Автомобиль сбил мужчину в Вильнюсе, пострадавший скончался на месте

В 17:08 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стяпоно Баторо в Вильнюсе автомобиль Toyota Yaris, направлявшийся в сторону Новой Вильни, сбил неизвестного мужчину в возрасте около 50 лет.
На месте происшествия было установлено, что мужчина скончался от полученных травм. Погибший, возможно, переходил дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель (1981 года рождения) был трезв. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
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