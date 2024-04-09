Авиационную бомбу из Вильнюса увезли для уничтожения на полигон

 
ru.DELFI.lt
В Вильнюсе, на ул. Лепкальнё была обнаружена авиационная бомба, поэтому 9 апреля было закрыто движение по этой улице в обоих направлениях до ул. Дунояус и Пелесос. Сейчас движение уже восстановлено. Бомбу увезли на полигон для уничтожения.

"Представитель "Освещения Вильнюса" сообщил, что во время работ был обнаружен снаряд", – сказала агентству Elta пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

В 11.26 ч. был введен план "Щит".

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Были эвакуированы жители, посетители благотворительного центра "Надежда", люди из церкви.

"Из социального жилья людей уже вывели. Полиция перекрыла движение, охраняет территорию и ждет указаний саперов", – сказала Elta Самороковская.

Пока не указывают число эвакуированных.

Литовская армия в фейсбуке сообщает, что на ул. Лепкальнё, вероятно, обнаружено около 130 кг взрывчатки.

"Разбираемся с находкой на ул. Лепкальнё, в Вильнюсе, обновляем информацию: по первичным данным, найдена авиационная бомба времен Второй мировой войны, ее масса около 250 кг, в ней может быть около 130 кг взрывчатки. На месте работают саперы батальона им. полковника Ю.Виткуса, полиция, пожарные-спасатели", – сообщает армия.

Позже стало известно, что приехала специальная техника, на ней бомбу увезли для обезвреживания на полигон.

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