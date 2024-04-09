Авиационную бомбу из Вильнюса увезли для уничтожения на полигон

"Представитель "Освещения Вильнюса" сообщил, что во время работ был обнаружен снаряд", – сказала агентству Elta пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

В 11.26 ч. был введен план "Щит".

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Были эвакуированы жители, посетители благотворительного центра "Надежда", люди из церкви.

"Из социального жилья людей уже вывели. Полиция перекрыла движение, охраняет территорию и ждет указаний саперов", – сказала Elta Самороковская.

Пока не указывают число эвакуированных.

Литовская армия в фейсбуке сообщает, что на ул. Лепкальнё, вероятно, обнаружено около 130 кг взрывчатки.