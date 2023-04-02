Как сообщает полиция Вильнюсского уезда, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля около 13.10.
В Вильнюсе на ул. Озо автомобиль Honda Jazz сбил ребенка (2014 г.р.), который перебегал проезжую часть. Ребенок выбежал на улицу в неположенном месте.
Мальчик был госпитализирован из-за полученных травм. Водитель автомобиля (1960 г.р.) был трезв.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав нашел способ решить проблему очередей у врачей: передаст часть функций
Еще одно изменение в медицине. Чтобы сократить очереди...
Из-за пенсий - удар по правящим: такие предложения никому не нравятся
Предложения Минсоцзащиты и труда о том, как следует...
"Сожрите друг друга". Безнациональная, безкультурная, безидейная борьба Кремля за абсолютную власть
Каждый (особенно тот, кто не читал) знает, что...
В связи с подорожанием частных стоматологических услуг - очереди в поликлинике: по ценам уже догоняем другие страны
В одной из крупнейших государственных...
Не хватает поваров и официантов: все хотят быть шефами, а не мыть посуду или чистить картошку
Для ресторана решение было рискованным, ведь ошибок в...