aA
Поздно вечером в субботу в Каунасе, на проспекте Саванорю, столкнулись BMW и автомобиль VW компании CityBee. Последний после столкновения вылетел с дороги и врезался в столб.
Авария в Каунасе: ранены люди, разбиты автомобили
© Kas vyksta Kaune

Авария произошла около 22.55. Сообщалось, что были зажаты люди. Но на месте выяснилось, что это не так. По словам дежурного отдела координации ситуаций Департамента пожарно-спасательной службы, пожарные только наложили шейный фиксатор на одного из пострадавших (в автомобиле BMW) и помогли ему выбраться из машины.

По данным портала Kas vyksta Kaune, всего пострадали два человека, сознание они не теряли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Сотрудники работают сверхурочно, даже не замечая этого: что с этим планируют делать в Литве? (15)

Карантин показал, что в Литве есть проблемы с работой из...

Белорусский IT-бизнес открывает Вильнюс: учредители компании Cortlex рассказали о начале работы в Литве (144)

До недавнего времени Беларусь считалась одним из...

Оценили будущее Карбаускиса и Сквернялиса: есть только один разумный путь (15)

Представители Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ)...

Помимо банкротств, может резко вырасти количество безработных: компании не могут начать с чистого листа

Эксперты прогнозируют, что количество банкротств в...

Правящие – открыто о своих проблемах: президент нам не мешает (10)

Похоже, что сформировавших правящую коалицию в Сейме...