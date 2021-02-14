Авария в Каунасе: ранены люди, разбиты автомобили

Авария произошла около 22.55. Сообщалось, что были зажаты люди. Но на месте выяснилось, что это не так. По словам дежурного отдела координации ситуаций Департамента пожарно-спасательной службы, пожарные только наложили шейный фиксатор на одного из пострадавших (в автомобиле BMW) и помогли ему выбраться из машины.
По данным портала Kas vyksta Kaune, всего пострадали два человека, сознание они не теряли.
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