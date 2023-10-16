Атака повторяется: в понедельник утром поступили новые письма с угрозами взорвать образовательные учреждения

По данным полиции, ночью поступили три электронных письма (с идентичным текстом), в которых сказано, что заминированы разные объекты, бомбы взорвутся в 12.12 ч. Такие письма разосланы 1500 адресатам.

"Полиция просит получателей таких писем не паниковать, а выполнять установленные рекомендации", – сказано в сообщении полиции.

"Получатели таких писем должны немедленно звонить по номеру 112. Именно звонить, а не размещать информацию на портале E-policijа и не пересылать полученное письмо в полицию электронной почтой. Звонок по номеру 112 – самый надежный и быстрый способ извещения, гарантирующий быструю помощь", – сказано в сообщении полиции.

Напомним, что такие письма с угрозами стали поступать 12 октября (в Клайпеде), а массовая рассылка отмечалась 13 октября.

Письма написаны по-русски и по-литовски. В них были не только угрозы взрыва, но и указано время взрыва. В пятницу были эвакуированы многие образовательные учреждения. Помещения проверяла полиция.