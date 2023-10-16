Атака повторяется: поступили новые письма с угрозами взорвать образовательные учреждения

По данным полиции, ночью поступили три электронных письма (с идентичным текстом), в которых сказано, что заминированы разные объекты, бомбы взорвутся в 12.12 ч. Такие письма разосланы 1500 адресатам.

Полиция сообщает, что в первую очередь проверяет такие здания, из которых физически сложно вывести людей: больницы и дома престарелых.

Другим рекомендуется в 12 ч. эвакуироваться, а после указанного времени взрыва вернуться в здания.

Полиция информировала, что 16 октября (с 6 до 10 ч.) в Каунасском округе получено 121 сообщение о бомбах в образовательных учреждениях: в Каунасе – 75

в Каунасском районе – 17

в Кедайняйском районе – 13

в Йонавском районе – 11

в Кайшядорском районе – 5

"Полиция просит получателей таких писем не паниковать, а выполнять установленные рекомендации", – сказано в сообщении полиции.