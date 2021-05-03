Арсенал в автомобиле удивил полицейских: мужчина вез даже пулемет

2 мая, в 3.20 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Бендоряй, был остановлен автомобиль VW Golf, которым управлял мужчина (1953 г.р.).

В автомобиле нашли и изъяли: пулемет, пистолет с двумя обоймами и 10 патронов, два ствола, пулеметную ленту с 24 патронами, приклад рукоятка оружия с курком.

Около 14 ч., того же дня в Вильнюсе, на ул. Габиёс, в квартире этого мужчины был проведен обыск и обнаружены и изъяты: граната, огнестрельное оружие и его части, патроны разного калибра и около 20 кг пороха.

Подозреваемый задержан. Начато расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия.