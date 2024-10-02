Армия: еще один метеозонд в среду приземлился на военной территории – в Вильнюсском районе

„Во вторник вечером на стадионе дислоцированного в Алитусе уланского батальона им. Бируте приземлился баллон-зонд с контрабандными сигаретами, баллон-зонд был замечен военнослужащими, охранявшими часть, а досмотр и изъятие провела Военная полиция“, – сообщили военные.

„Также в среду утром такой же баллон-зонд был замечен и позже приземлился на военной территории в Вильнюсском районе“, – сообщили в армии.

Однако, по мнению армии, не следует заострять внимание на этих событиях – уровень угрозы для Литвы не изменился.