Армия: еще один метеозонд в среду приземлился на военной территории – в Вильнюсском районе

„Во вторник вечером на стадионе дислоцированного в Алитусе уланского батальона им. Бируте приземлился баллон-зонд с контрабандными сигаретами, баллон-зонд был замечен военнослужащими, охранявшими часть, а досмотр и изъятие провела Военная полиция“, – сообщили военные.
„Также в среду утром такой же баллон-зонд был замечен и позже приземлился на военной территории в Вильнюсском районе“, – сообщили в армии.
Однако, по мнению армии, не следует заострять внимание на этих событиях – уровень угрозы для Литвы не изменился.
„С военной точки зрения эти события сами по себе не являются значимыми инцидентами – охрана воинских частей иногда сталкивается и предотвращает различные нарушения. (...) Применение военной силы против таких объектов является крайней мерой, применяемой в случае явно выявленной угрозы, в этих случаях такой угрозы нет“, – подчеркивается в комментарии.
„Такие баллоны-зонды в нынешних условиях – в мирное время, без изменения уровня угрозы, не являются объектами ПВО. Информацией о шарах-зондах с контрабандой Литовская армия делится с другими ведомствами для дальнейшей оценки этих инцидентов“, – подчеркнули в армии.
Напомним, что во вторник вечером в Алитусе, на территории воинского батальона, был обнаружен метеозонд с прикрепленным к нему черным ящиком.