2024.10.02 13:02

Армия: еще один метеозонд в среду приземлился на военной территории – в Вильнюсском районе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Automobilyje rasta kontrabandinių cigarečių
Automobilyje rasta kontrabandinių cigarečių
ФОТО: VSAT

После того, как во вторник на территории Алитусского военного батальона приземлился метеорологический зонд с контрабандой из Беларуси, в Литовской армии сообщают, что в среду утром такой же инцидент наблюдался и на военной территории в Вильнюсском районе.

„Во вторник вечером на стадионе дислоцированного в Алитусе уланского батальона им. Бируте приземлился баллон-зонд с контрабандными сигаретами, баллон-зонд был замечен военнослужащими, охранявшими часть, а досмотр и изъятие провела Военная полиция“, – сообщили военные.

„Также в среду утром такой же баллон-зонд был замечен и позже приземлился на военной территории в Вильнюсском районе“, – сообщили в армии.

Однако, по мнению армии, не следует заострять внимание на этих событиях – уровень угрозы для Литвы не изменился.

„С военной точки зрения эти события сами по себе не являются значимыми инцидентами – охрана воинских частей иногда сталкивается и предотвращает различные нарушения. (...) Применение военной силы против таких объектов является крайней мерой, применяемой в случае явно выявленной угрозы, в этих случаях такой угрозы нет“, – подчеркивается в комментарии.

„Такие баллоны-зонды в нынешних условиях – в мирное время, без изменения уровня угрозы, не являются объектами ПВО. Информацией о шарах-зондах с контрабандой Литовская армия делится с другими ведомствами для дальнейшей оценки этих инцидентов“, – подчеркнули в армии.

Напомним, что во вторник вечером в Алитусе, на территории воинского батальона, был обнаружен метеозонд с прикрепленным к нему черным ящиком.

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