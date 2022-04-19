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18 июня, в 21 ч., на 62-м км дороги Вильнюс – Утена был остановлен тягач Volvo FH-TRUCK 4x2, зарегистрированный в России, с полуприцепом Schmitz Cargobull.
В организме водителя (гражданин Беларуси, 1993 г.р.) было 2,24 промилле. Ведется расследование. Мужчина закрыт в КПЗ.
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