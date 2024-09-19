Апелляционный суд огласит приговор по "чековому" делу мэра Йонавы

Дело связано с возмещением расходов, понесенных при выполнении функций депутата райсовета.
Приговором Каунасского окружного суда 40-летний М. Синкявичюс, который также является и кандидатом в депутаты Сейма по списку от Социал-демократической партии Литвы, был признан виновным, однако приговор не вступил в силу, поскольку адвокат политика обратился в вышестоящую судебную инстанцию.
27 мая Каунасский окружной суд оштрафовал мэра Йонавы на 12,5 тыс. евро и на три года лишил его права работать на госслужбе. Мэр свою вину не признает.
На июльском заседании прокурор Дарюс Валькявичюс просил отклонить апелляционное ходатайство и признать приговор обоснованным.
Решение Апелляционного суда вступит в силу немедленно, однако в течение трех месяцев стороны могут обратиться с ходатайством в Верховный суд Литвы. Адвокат М. Синкявичюса Арунас Петраускас утверждает, что приговор мэру нарушает основные принципы равенства перед законом – действия М. Синкявичюса не содержали такого уровня опасности, чтобы появилась необходимость для применения уголовной ответственности.
„Обвинительный приговор был вынесен без выяснения реального ущерба. У него (М. Синкявичюса – ELTA) не было намерения злоупотреблять“, – говорит адвокат.
Он также просит суд рассмотреть возможность признания деяния его подзащитного малозначительным.
Как сообщалось ранее, М. Синкявичюс, которого ранее называли возможным будущим премьер-министром, занял первое место в списке кандидатов от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Однако после того, как суд признал политика виновным, он оказался на последнем – 141– месте в списке.
На основании данных, собранных сотрудниками Специальной службы расследований (ССР) в ходе предварительного расследования, М. Синкявичюсу предъявлено обвинение в причинении администрации Йонавского районного муниципалитета материального ущерба на сумму 1487 евро за период 2019–2023 гг.
Как ранее заявил прокурор в суде, во избежание использования личных средств депутат райсовета М. Синкявичюс подделал 16 ед. финансовых отчетов, передал их администрации Йонавского районного муниципалитета, злоупотребил своим служебным положением, нанес крупный моральный ущерб муниципалитету, поскольку доверие к этому учреждению было подорвано.