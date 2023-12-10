Антигерои полицейского рейда: азербайджанец "менял масло", а у парня в машине стоял запах марихуаны

Первый нетрезвый водитель попался в 21 ч., когда в полицию сообщили о странно маневрирующем VW Transporter. Полиция остановила машину в микрорайоне Пяркункемис. За рулем сидел гражданин Азербайджана. В его организме оказалось 1,56 промилле (через 15 минут - 1,88 промилле). Иностранец с трудом стоял на ногах. Он сказал, что с другом менял масло в машине и пил вино. По его словам, все это было за 3 часа до проверки. Мужчине казалось, что он выпил немного... Поскольку водитель - иностранец, а за вождение в таком состоянии грозит уголовная ответственность, его увезли в комиссариат, а машину на охраняемую стоянку.

В 22.30 ч. рейд переместился на ул. В.Кудиркос. Там нетрезвых водителей не было, но из салона VW Passat шел странный запах. Водитель признался, что курил марихуану. На вопрос, есть ли у него наркотики, он ответил "да". В карманах водителя был обнаружен пакетик с растительным веществом, подозревают, что это наркотики.