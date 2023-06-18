Представители ДКН подтвердили, что в присланной анонимом посылке находятся ценности, которые полиция искала с 2018 года.

Мечковскис сказал, что полиция не будет искать адресанта, чтобы в будущем люди не боялись возвращать пропавшие культурные ценности. Он призвал людей, у которых есть ценности из реестра ДКН, прислать их (пусть анонимно) в музеи или ДКН.

"Насколько мне известно, за последние 5 лет это единственный случай, когда были возвращены пропавшие ценности", – сказал Мечковскис, который надеется, что таких случаев станет больше.

Список пропавших культурных ценностей можно найти ЗДЕСЬ.